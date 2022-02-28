Merkezefendi’nin 50 farklı noktasına yer altı çöp konteyneri yerleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli Merkezefendi Belediyesi, ilçede çevre ve halk sağlığını koruyabilmek, ilçenin daha çağdaş ve estetik bir görünüme kavuşmasını sağlayabilmek için pilot noktalarda başlatılan yer altı çöp konteynerlerinin sayılarını artırarak yaygınlaştırıyor.

Gerçekleştirilen modern yer altı çöp konteyneri sistemiyle, çöp ve atıkları yer altında tutarak koku, bakteri, hastalık ve benzeri istenmeyen sonuçların önüne geçiliyor. Görsel kirliliğin de tamamen ortadan kalktığı bu sistemde yer altına yerleştirilen çöp konteynerleri ile hem yer açısından hem de uzun kullanımı sayesinde bütçeden de tasarruf ediliyor. 2 bin 200 litre kapasitesine sahip, beton soketli yeraltı konteyner sistemi şu ana kadar 50 farklı noktaya yerleştirildi.

50 farklı noktaya yerleştirilen yer altı çöp konteynerleri ile biyolojik ve görsel kirliliğin önüne geçeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, daha sağlıklı, daha temiz bir Merkezefendi için hiç durmadan çalıştıklarını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi’mizde pilot uygulamasını başlattığımız modern yeraltı çöp konteynerleriyle, çöp ve atıkları yer altında izole ederek, kötü koku, bakteri, hastalık riski gibi istenmeyen sonuçların önüne geçiyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçları ve atık eğilimlerini göz önüne alarak mahallelerimizde uygulamaya devam ettiğimiz modern yer altı çöp konteyner projemiz, sağladığı hijyenin yanında, uzun kullanım ömrü sayesinde bütçemizde de tasarruf sağlayacak. Yer altı çöp konteyneri sistemiyle biyolojik kirlilikle mücadele edip hijyen sağlarken, ilçemizin estetiğine uygun bir yapı oluşturarak görsel kirliliği de önleyeceğiz” diye konuştu.