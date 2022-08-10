Merkezefendililer şarkıları hep bir ağızdan söylüyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Popstar Harun ve Merkezefendi Belediye Orkestrası’nın sahne aldığı açık hava konserine büyük ilgi gösterildi. Konser alanını dolduran hemşehrilerine teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ülkemizdeki sıkıntıların arasında sizleri bir nebze olsun eğlendirmek, bir nebze olsun yüzünüzü güldürmek istedik” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, sanatseverleri yaz aylarında ücretsiz kültürel ve sanatsal etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede Adalet Mahallesi’nde açık hava konseri düzenlendi. Etkinlikte Türk müziğinin sevilen isimlerinden Popstar Harun ve Merkezefendi Belediye Orkestrası sahne aldı. 7’den 70’e vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde birbirinden değerli şarkı ve türküler hep bir ağızdan söylendi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Başkan Doğan, ’Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci olarak adını tüm Türkiye’ye duyuran Harun Manavak’a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

“Sizlerin desteği ve enerjisi çok kıymetli”

Sanata, sanatçıya ve kültüre her zaman destek olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin güzel bir gece yaşaması için bu etkinliğimizi düzenledik. Ülkemizdeki sıkıntıların arasında sizleri bir nebze olsun eğlendirmek, bir nebze olsun yüzünüzü güldürmek istedik. Mahallelerimizde sinema ve konser etkinliklerimize başladık. Sizlerden gelen talep, ilgi ve destek çok güzel. Sizlerin burada olması, sizlerin desteği, enerjisi ve gülen yüzünüz bizleri her geçen gün daha çok çalışmaya teşvik ediyor. Adalet Mahallemize yakışır hizmetler gerçekleştiriyoruz. Sizlerin bize emanet ettiği bütçeyi en doğru, adaletli ve verimli şekilde kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz. Güzel günlere az kaldı. 2019’da Merkezefendi’ye gelen bahar, yakın zaman içerisinde tüm Türkiye’ye gelecek” diye konuştu.