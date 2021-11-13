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Merkezefendililer için milyonluk ‘Kara Kış’ fonu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 6 Milyon liralık ’Kara Kış Fonu’ oluşturduklarını açıkladı.

DENİZLİ 13.11.2021, 10:33
Merkezefendililer için milyonluk ‘Kara Kış’ fonu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 6 Milyon liralık ’Kara Kış Fonu’ oluşturduklarını açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği sosyal yardımlar artarak devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 6 milyon liralık ’Kara Kış Fonu’ oluşturduklarını açıkladı. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle büyük zorluk çeken vatandaşların ‘Kara Kış Fonu’ ile kış aylarını huzur içinde geçirmeleri sağlanacak. Fon kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda, yakacak, sıcak yemek, bez, mama, bot, mont, kışlık giysi, ev eşyası, öğrencilere öğrenim yardımı, kırtasiye malzemesi ve tarımsal üreticiye gübre desteği sağlanacak. Kara Kış Fonu’ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya çağrı merkezinden şahsen başvuru yapabilecekler. Ayrıca ‘Çare Kapınızda’ ekipleri de Mobil Sosyal Yardım Aracı ile mahalleleri kapı kapı dolaşmayı ve ihtiyaçları karşılamayı tüm hızıyla sürdürecek.

Hiçbir evin soğuk kalmaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için daha çok çalışacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Son yaşanan ekonomik gelişmeler bize gösteriyor ki, bu kış her zamankinden daha zor geçecek. Bu düşünceden hareketle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin faydalanabilmesi için 6 milyon liralık ‘Kara Kış Fonu’ hazırladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Halk Süt, yakacak, gıda paketi, sıcak yemek, kıyafet, nakit yardımı, öğrencilerimize öğrenim yardımı gibi desteklerimiz kış döneminde kesintisiz olarak ve artarak devam edecek. Yine Çare Kapınızda ekiplerimiz mahallelerimizde kapı kapı dolaşarak dertleri dert yerinde çözecek. Merkezefendi’de bu kış da yuvalar soğuk kalmasın, hiç kimse yatağa aç girmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir hemşehrim kendisini kimsesiz, çaresiz hissetmesin. Merkezefendi Belediyemiz tüm imkanlarıyla ve her zaman sizlerin yanında ve yakınında olmaya devam edecek” diye konuştu.

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