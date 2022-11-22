Merkezefendili öğrencilere banka kartları teslim edildi

Merkezefendi Belediyesi’nin 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağladığı öğrenim yardımı desteği çerçevesinde banka kartları teslim edildi.

Öğrencilerin her zaman yanında olan Merkezefendi Belediyesi, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilere her yıl düzenli olarak destek sağlıyor. Merkezefendi Belediyesi, öğrenim yardımı almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca 200 TL destek sağlayacak. Merkezefendi Belediye binası önünde öğrencilere, öğrenim desteklerini çekebilecekleri banka kartları teslim edildi. Öğrenim desteğinin Ekim ve Kasım ödemeleri bu ay içerisinde öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

“Öğrencilerimizi destekliyoruz”

Eğitimin alanında öğrencilere desteklerini sürdürmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımızın daha iyi eğitim alabilmesi ve gelecek nesillere katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, hem ailelerimizin omuzlarındaki yükü bir nebze hafifletmek hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza katkı sunmak. Merkezefendimizde yaşayan binlerce öğrencimize, sonuçlara göre dağıtmış olduğumuz banka kartları ile 8 ay boyunca 200 TL öğrenim desteği sağlayacağız. Eğitim desteğinden yararlanacak olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine tekrar hayırlı olsun. Her koşulda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.