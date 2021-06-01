Merkezefendili öğrenciler 23 Nisan ödüllerini Başkan Doğan’dan aldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim ve Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Salgın nedeniyle ödül törenimizi gerçekleştirememiştik. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, derece kazanan geleceğin ressam ve şairlerini kutluyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Resim ve Şiir Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Pandemi tedbirleri sebebiyle ertelenen ödül töreni Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende üç ayrı kategoride yarışan Merkezefendili öğrenciler ödülleri Başkan Doğan’dan aldılar. 6-9 Yaş Resim Kategorisinde birinci Belinay Havva Baloğlu, ikinci Enise Beyza Berkman ve üçüncü Nil Sahra Erden oldu. 10-13 Yaş Resim Kategorisinde Burak Kaan İncelerli birinci, Ali İsa Atmaca ikinci ve Zeynep Gül üçüncü sırada bulundu. 10-13 Yaş Şiir Kategorisinde Bade Çankal birinci olurken, Nehir Buldanlıoğlu ikinci ve Elif Su Bağbozan üçüncü oldu. Tüm kategorilerde birinci olan yarışmacılara tablet, ikinci olan yarışmacılara bisiklet ve üçüncü olan yarışmacılara da mini fotoğraf makinesi hediye edildi.

“Tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, derece kazanan geleceğin ressam ve şairlerini kutluyorum”

Dereceye giren Merkezefendili yarışmacılara ödüllerini teslim eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Salgın nedeniyle ödül törenimizi gerçekleştirememiştik. Öğrencilerimiz sabırsızlıkla ödüllerini bekliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı bu büyük mirasa sahip çıkmak en büyük görevlerimizden bir tanesi. Merkezefendimizde milli bayramlarımızı pandemi koşullarına rağmen büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu bayramı çocuklarımızla birlikte kutlamak, onlarla bir araya gelmek, o ruhu onlara yaşatmak bizim için çok önemli. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını da saygıyla anıyorum. İlerleyen günlerde çok güzel etkinliklerimiz olacak. Bu dönemde sanatla, kültürle, sporla iç içe olacağız. Yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize teşekkür ediyor, derece kazanan geleceğin ressam ve şairlerini kutluyorum” diye konuştu.