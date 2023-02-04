Merkezefendili ihtiyaç sahiplerine evde bakım hizmeti

Merkezefendi Belediyesi, ihtiyacını kendi başına karşılayamayan yaşlılara ve sağlık problemleri yaşayan vatandaşlara Evde Bakım Hizmeti ile destek oluyor.

Sosyal hizmet alanında da faaliyetlerine tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi tarafından ihtiyacı olan hastalara evde tedavi ve psikolojik destek verilerek, onların yaşama tutunması sağlanıyor. İlçe sınırları içerisinde ihtiyaç sahibi hastaların ayağına giderek evde bakımlarını üstlenen Merkezefendi Belediyesi Evde Bakım Hizmeti ile yüzlerce bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların yardımına koşuyor. Bu hizmet için özel olarak oluşturulan ekipler bakıma ihtiyacı olan vatandaşların ev temizliğinden berber-kuaför ihtiyacına, egzersiz ve psikolojik danışmanlık desteğine kadar birçok konuda yardımcı oluyor. ‘Ailenizden Biri’ sloganıyla başlatılan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen Merkezefendililer, çağrı merkezinden veya belediyeye ait internet adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecekler.

“Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyoruz”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Evde bakıma ihtiyaç duyan hemşerilerimizin yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiğimiz hizmetlerle hemşerilerimizin yaşamlarına dokunuyoruz. Bakıma ihtiyaç duyan hemşerilerimize hem psikolojik anlamda hem de kişisel bakım anlamında destek veriyoruz. Özellikle engelli, kronik hasta, yaşlı, yalnız ve yardıma muhtaç hastaların evlerine giderek zaruri tedavi ve bakımlarını üstlenen evde bakım hizmeti personelimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Amacımız, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek” ifadelerini kullandı.