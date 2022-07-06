Merkezefendili çocuklar Tekden’de sünnet oldu

Özel Denizli Tekden Hastanesi, Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği toplu sünnet etkinliğinde Merkezefendili çocukları sünnet etti. Bir hafta boyunca birçok çocuğun sünnetini gerçekleştiren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu, “ Tüm çocukların sünnet etkinliğini tamamen hijyenik bir ortamda gerçekleştirdik” dedi.

Birçok sosyal projede ve etkinlikte yer aldıklarını belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Cemal Işık, “İki senedir düzenlenen Merkezefendi Belediyesi’nin sünnet etkinliğine bu sene de katıldık. Etkinlik çerçevesinde tüm çocukların sünnetlerini doktorumuz ile birlikte gerçekleştirdik. Birbirinden değerli çocukların ve ailelerinin bu güzel anlarına destek olduğumuz için mutluyuz. 20 yılı aşkın süredir elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içinde olduk. Bu tür sosyal projeler, yer aldığımız etkinlikler de bunun en güzel örnekleridir. Sağlık sektöründe hastaların iyileşmesine yardımcı olmak kadar sosyal sorumluluk projeleriyle de kalplere dokunmak önemli. Bu yüzden bu tür projelerde yer almaya gayret gösterdik. Sünnet organizasyonuna dahil olan tüm çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ederiz. Onların mutluluğuna şahit olmak bizim için çok değerli. Merkezefendi Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ederiz. Şimdiden herkesin kurban bayramını kutlarım” dedi.

“Sünnet, idrar yolu enfeksiyonlarını azaltır”

Çocukların sünnet operasyonlarını gerçekleştiren Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu, “Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği sünnet organizasyonunda yaklaşık 50 çocuğun sünnet işlemini gerçekleştirdik. Her aileye sünnet sonrası bakım ve tedavi ile ilgili yazılı ve sözlü olarak bilgilendirmelerde bulunduk. Çünkü sünnet, hijyenik ortamda yapılması gereken ciddi bir cerrahi müdahale olmakla birlikte sünnet sonrası bakım da çok önemlidir. Genel olarak sünnet için gelen aileler sünnetin faydalarını ve olmazsa ne gibi sonuçlarının olabileceğini soruyorlar. Sünnet yaptırmanın en önemli faydalarından biri, çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonlarını azaltmasıdır. Bunun dışında erişkin yaşta cinsel yolla bulaşan hastalıkların önüne geçmesi, penis kanserini önlemesi gibi de faydaları vardır. Ayrıca erken bebeklik döneminde sünnet yapılması çocuğun psikolojisi açısından daha uygundur” şeklinde bilgi verdi.