Merkezefendili çocuklar için karne şenliği düzenlenecek

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin yarıyılını tamamlayarak karnelerini alacak olan öğrenciler için ‘Karne Şenliği’ düzenleyecek.

Öğrencilere karne hediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen Merkezefendi Belediyesi faaliyetlerine devam ediyor. Karnelerini alan minikler, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek şenlikte; müzik, dans, oyun ve eğlenceye doyacak. Etkinlikler çerçevesinde ’Sevimli Kahramanların Sürprizi’ ve ’Neşeli Orman Dostları’ adlı tiyatro oyunu, danslar, boyama, maskotlar ve yüz boyama etkinlikleri yapılacak. 21 Ocak Cumartesi günü ’Sevimli Kahramanların Sürprizi’ isimli çocuk tiyatrosu 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30 saatlerinde 4 seans oynanacak. 22 Ocak Cumartesi günü ise ’Neşeli Orman Dostları’ isimli çocuk tiyatrosu 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30 saatlerinde 4 seans gerçekleştirilecek.

Hafta içi etkinlikler devam edecek

Ayrıca yarıyıl tatilinde çocukların hayal gücünü artırma, dikkatini, zekasını, hafızasını ve kelime dağarcığını geliştirmek, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ‘Masal Saati’ etkinliği düzenlenecek. Çocukların katılacağı kontenjan ile sınırlı olan etkinlik, 23, 24, 26 ve 27 Ocak tarihlerinde saat 11.30’da Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilecek. Masal Saati etkinliği için 0258 297 00 20 numaralı hattan randevu oluşturulması gerekiyor. Öte yandan 25 Ocak Çarşamba günü Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salonda ‘Masal Dünya’ adlı tiyatro oyunu ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Merkezefendi Kent Tiyatrosu’nun hazırladığı gösteri 12.00, 13.30 ve 15.00 saatlerinde 3 seans oynanacak.

“Çocuklarımız dolu dolu bir gün geçirecek”

Çocukların tatildeki boş zamanını faydalı aktiviteler ile geçirmelerini önemsediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için kültürel ve sanatsal etkinlikleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Her bir çocuğumuz bizim için çok önemli ve değerli. Merkezefendi Belediyesi olarak gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, eğitim hayatlarına katkıda bulunmak ve onlara aydınlık bir gelecek bırakmak için birçok hizmet gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza yarıyıl tatilinde iki gün sürecek ‘Karne Şenliği’ etkinliğimizi düzenleyerek hep birlikte eğlenmek ve onlara moral olmak istiyoruz. Tüm öğrencilerimizi şimdiden karnelerindeki notlarından dolayı kutluyor, birbirinden güzel tiyatro gösterilerinin ve pek çok etkinliklerin yer alacağı karne şenliğimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum” ifadelerini kullandı.