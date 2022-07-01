Merkezefendili çocuklar erkeliğe birlikte adım atıyor

Merkezefendi Belediyesi’nin ikinci kez düzenlediği ‘Sünnet Etkinliği’ çerçevesinde, 6 yaş ve üzeri 250 çocuk sünnet olacak. Bugüne kadar 172 Merkezefendili çocuğun sünnet işleminin tamamlandığını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını hijyenik bir ortamda sünnet ettirip onların heyecanlarını paylaşıyor ve kendilerine destek oluyoruz” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, dar gelirli ailelerin dert ve sıkıntılarına ortak olarak onları bir nebze olsun rahatlatmak için projelerine devam ediyor. Bu çerçevede dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla başlatılan ücretsiz olarak yapılan sünnet etkinliği bu yıl da gerçekleştiriliyor. 250 çocuğun kayıt yaptırdığı hizmette bugüne kadar 172 çocuğun sünnet işlemleri uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda yapılarak tamamlandı. Özel Denizli Tekden ve Özel Egekent Hastaneleri’nde belirlenen gün ve saatlerde gerçekleştirilen sünnet işlemleri Kurban Bayramı öncesinde sona erecek. Sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilecek çocuklara, sünnet şöleni de düzenlenecek.

“Çocuklarımızın ve ailelerinin heyecanlarını paylaşıyoruz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi ailelerin ve çocukların her zaman yanında olduklarını belirtti. Sünnet işlemlerinin son derece steril bir ortamda gerçekleştiğini söyleyen Başkan Doğan, “Sosyal projelerimize büyük önem veriyor, hemşehrilerimizin bu zorlu ekonomik dönemde bir nebze de olsa rahatlamasını istiyoruz. Bu noktada birbirinden değerli ve önemli hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz sünnet etkinliğimizi bu yıl da yapacağız. İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarını hijyenik bir ortamda sünnet ettirip, onların heyecanlarını paylaşıyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu özel günde yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğimiz çerçevesinde bizlere destek olan özel hastanelerimize ve polikliniklerimize de teşekkür ediyorum” diye konuştu.