Merkezefendili bilardo tutkunları turnuvada buluşacak

Merkezefendi Belediyesi’nin spor alanındaki etkinlikleri devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Kuruluş Kupası 3 Bant Bilardo Turnuvası düzenleyecek. 12-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva için başvurular 11 Aralık Cumartesi gününe kadar sürecek. Katılımın ücretsiz olacağı turnuva sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verilecek.

Turnuvaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi 1593 Sokak No:6/A’da hizmet veren ‘Plus Bilardo Salonu’na müracaat edebilecekler. Turnuvaya başvurular ‘Plus Bilardo Salonu’ndan şahsen veya belediyenin resmi numaralı hattı üzerinden yapılacak.