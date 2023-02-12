Merkezefendi’den 66 yardım aracı deprem bölgesine gitti

Merkezefendi Belediyesi tarafından, depremin yaşandığı 10 ilde afetzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar 66 araç afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Merkezefendi Belediyesi, Kahramanmaraş’ta yaşanan ve birçok ilde can kaybı ve yıkıma neden olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için insani yaşam malzemesi noktasında yardım kampanyasına devam ediyor. Yardım kampanyasının başladığı günden itibaren Merkezefendili ve Denizlili duyarlı vatandaşlar gün boyu belirtilen teslim noktalarına, deprem bölgesine ulaştırılması için insani yaşam malzemelerini getirdi.

Sümer Mahallesi’nde bulunan Nergis Toplantı ve Düğün Salonu’nda ve Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenli bir şekilde tasnif edilen yardım malzemeleri tırlara yüklenerek, afetzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Şu ana kadar 66 tane yardım aracı gönderildi. Bunlardan 38’i tır, 13’ü kamyonet, 2’si otobüs ve 13’ü de kamyon olmak üzere deprem bölgesine insani yardım malzemeleri taşımak üzere yola çıktı.