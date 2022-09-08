Merkezefendi’de yollar yenileniyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından Adalet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresinde asfalt, yol ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde temiz bir çevre ve konforlu ulaşım sağlamak adına üst yapı ve yol yenileme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adalet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresinde çalışmalarını tamamladı.

11 bin 500 metrekarelik alanda sıcak asfalt serimi, 4 bin metrekarelik kaldırım parke taşı ve 4 bin metre uzunluğunda kaldırım bordür taşı döşeme işlemleri gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresi yeni görünümüyle kullanıma açıldı.

“Merkezefendimizi geliştiriyoruz”

Merkezefendi’yi geliştirmeye devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizin birçok noktasını yenilemeye devam ediyoruz. Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresi de asfalt, yol ve kaldırım çalışmalarımız sonrasında yeni ve temiz görünümüne kavuştu. Çalışmalarımızla ilçemizin birçok noktasını daha güvenli ve konforlu hale getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın çalışmalarımızdan memnun olması bizleri de mutlu ediyor. Merkezefendimiz için çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.