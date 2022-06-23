Merkezefendi’de yol çalışmaları bayrama kadar bitecek

Merkezefendi Belediyesi tarafından Hacıeyüplü Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak.

Merkezefendi Belediyesi ilçeyi daha da güzelleştirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hacıeyüplü Mahallesi’nde ulaşım kolaylığı sağlamak adına fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde üst yapı ve yol çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalarda ekipler, Hacıeyüplü Mahallesi’nde 30 bin metrekarelik alanda 8 bin ton sıcak asfalt serimini bayrama kadar tamamlayacak. Birçok bölgede üst yapı çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Doğan, çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerden bilgiler aldı.

"Merkezefendi’mizi güzelleştirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz"

İthalat ve ihracat fabrikalarının yoğun olduğu bölgelerde üst yapı çalışmalarına önem verdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendili hemşehrilerimizi daha güvenilir ve konforlu bir yaşam standartlarına ulaştıracağız. Bunun için üst yapı çalışmalarımızı ekiplerimizle beraber aralıksız sürdürüyoruz. Merkezefendimizi güzelleştirmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde birçok noktaya yol açmadan asfalt serimine, kaldırımdan parke taşı döşemeye kadar çok geniş çalışmalar gerçekleştiriyor. Özellikle ithalat ve ihracat yapan fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde üst yapı çalışmalarımız sürüyor. Hacıeyüplü Mahallemizde sıcak asfalt serimini Kurban Bayramı’na kadar tamamlayacağız. Merkezefendimize ve Denizlimize gelir kapısı olan fabrikaların bulunduğu bölgeler bizler için çok değerli ve önemli bölgeler. Merkezefendimiz için çalışmalarımıza tüm hızımız ve gayretimizle devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.