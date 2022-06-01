Merkezefendi’de yol çalışmaları aralıksız devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi ilçe genelinde ulaşım kolaylığı sağlamak adına üst yapı ve yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hacıeyüplü, Akçeşme, Şemikler ve Hallaçlar Mahallesi ile birçok noktada çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, ilçenin çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Merkezefendi Belediyesi’nin, ilçe genelindeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin birçok noktasında üst yapı ve yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Planlı bir şekilde yürütülen çalışmalarda ekipler, Akçeşme Mahallesi’nde 40 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt serimini tamamladı. Hacıeyüplü Mahallesi’nde ise 38 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi’nde sürdürülen kazı çalışmalarında sona gelindi. Kazı çalışmalarının sona ermesiyle birlikte bu noktada sıcak asfalt serimine başlanacak. Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri ayrıca Hallaçlar Mahallesi 3001 Sokak’ta kazı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara ulaşım kolaylığının sağlanması için köprü yapımına başladı. Bu bölgede de sıcak asfalt serimi Kurban Bayramı’nda tamamlanacak.

“Hemşehrilerimiz ve ilçemiz için çalışıyoruz”

Merkezefendililerin, ilçede sorunsuz bir şekilde yaşaması için gayret ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizi her anlamda ve alanda daha da güzelleştirmek için çalışmalarımız tüm hızımızla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizin birçok noktasında yol açmadan asfalt serimine, kaldırımdan parke taşı döşemeye kadar çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyor. Hummalı bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalar ile hemşehrilerimizin hem taleplerini yerine getirmiş, hem de onların ulaşımdaki konforlarını sağlamış olacağız. Merkezefendimiz ve hemşehrilerimiz için faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.