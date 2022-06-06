Merkezefendi’de yaz spor okullarına kayıtlar başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla içi içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 13 tesiste 13 branşta kurs verilecek olan Yaz Spor Okulları için kayıtlar başladı.

Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi yıl boyu aralıksız şekilde sürdürdüğü spor faaliyetlerine yaz aylarının gelmesiyle birlikte, daha fazla alanda yoğun bir program ve tempo ile hız kesmeden devam ediyor. Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol (7-14 yaş), basketbol (7-17 yaş), voleybol(9-16 yaş ), tenis (7 yaş ve üzeri), badminton(7 yaş ve üzeri), robotik kodlama (6-12 yaş), jimnastik (4-12 yaş), halk oyunları (9 yaş ve üzeri), satranç ve akıl oyunları (5 yaş ve üzeri), pilates (16 yaş ve üzeri), zumba (15 yaş ve üzeri), fitness (18 yaş ve üzeri sadece kadın) ve güreş (7-12 yaş arası)kurslarına kayıtlar başladı. Kurslar, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi, Alpaslan Spor Eğitim Merkezi, Akkonak Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Merkezefendi Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Şemikler Sosyal Tesisleri, Sevindik Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Sümer Kadın Çocuk Yaşam Merkezi, Gerzele Satranç Eğitim Merkezi, Servergazi, Karahasanlı, Muratdede ve Karaman Mahallesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezi ücretsiz olarak verilecek.

“Çocuklarımızı spora teşvik etmeye devam edeceğiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Yaz Spor Okulları’nın çocukların sağlıklı ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını ifade etti. Merkezefendililerin, bu zamana kadar açılan tüm kurslara büyük ilgi gösterdiğini belirten Başkan Doğan, “Sağlıklı yaşamın en önemli kriterlerinden biri olan spora, evlatlarımızı teşvik etmek ve Merkezefendi’nin gelecekteki şampiyonlarını keşfetmek amacıyla Yaz Spor Okulumuzu bu yıl da hizmete sunuyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olmaya, onları spora teşvik etmeye devam edeceğiz. Spor kurslarımızla da çocuklarımızın var olan potansiyellerini ortaya çıkarıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve hemşehrilerimiz güzel ortamlarda, alanında deneyim sahibi antrenörlerimizin gözetiminde eğitimlerini alacaklar. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi Yaz Spor Okullarımıza bekliyoruz” diye konuştu.