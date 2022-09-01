Merkezefendi’de yaşam standardı yükseliyor

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından protokolü gerçekleştirilen Sevindik Mahallesi’nde üst yapı çalışmaları başladı.

Merkezefendi Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Merkezefendi’nin birçok bölgesinde, yaşam standartlarını artırmak için çalışmalar gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, alt yapısı tamamlanan Sevindik Mahallesi’nde üst yapı çalışmalarına başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çalışmaların başladığı Sevindik Mahallesi’nde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte incelemelerde bulundu.

Sevindik Mahallesi’ndeki çalışmalar çerçevesinde 135 bin metrekare parke taşı, 40 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 45 bin metrekare sıcak asfalt serimi, 95 bin metreküp kazı ve 9 bin metreküp beton dökme işlemleri yapılacak. Ayrıca mahallede bulunan elektrik kabloları da yer altına alınacak ve yeni aydınlatma direkleri dikilecek.

“Çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Sevindik Mahallesi’nin çehresini değiştireceklerini belirtti. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyoruz. Bizim için önemli olan hemşehrilerimizin ilçemizde sorunsuz, konforlu ve rahat bir şekilde yaşaması ve ulaşımını sağlamasıdır. Bu doğrultuda Sevindik Mahallemizde üst yapı çalışmalarımızı başlattık. Ekiplerimiz, mahallemize yakışacak görünümü sağlamak için canla başla çalışmaya başladı. Merkezefendili hemşerilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.