Merkezefendi’de vergi ödemelerinde son gün

Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergileri ile bu vergilere ait yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 Salı günü sona ereceğini duyurdu.

Emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergilerini ve bu vergilerle ilgili olarak yapılandırma taksitlerin ödemeleri, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki veznelerden yapılacak. Vezneler bugün saat 23.00’e kadar açık olacak. Mükellefler ödemelerini, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan belediye veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden wep adresi üzerinden de yapabilecekler.