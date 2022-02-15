Merkezefendi’de vatandaşlara ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği

Merkezefendi Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak psikolojik destek hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi’ne gelme imkanı olmayan vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla psikologlar Sümer, Sevindik, Gümüşçay, Akkonak ve Merkezefendi Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ile Şemikler Sosyal Tesisi, Servergazi ve Alpaslan Spor Eğitim Merkezlerinde hizmet verecek. Psikologlar bireysel terapi, aile içi ilişki ve iletişim sorunları, okula hazırlık süreci ve uyum sorunları, arkadaş ilişkileri ile ilgili sorunlar, dikkat eksikliği, depresyon, mutsuzluk, kaygı ve korkular, travma, fiziksel ve duygusal istismar, bilgisayar, telefon internet bağımlılığı gibi konularda destek sağlayacak.

“Hemşerilerimizin derdine, sıkıntılarına uzmanlarımızla derman olmaya devam edeceğiz”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak hemşerilerimizin günlük yaşamda karşılaştıkları durumlarla ilgili uyum sorunlarıyla baş etmelerine yardımcı olmak amacıyla verdiğimiz ve olumlu geri dönüşler aldığımız psikolojik destek hizmetimiz tüm hızıyla devam ediyor. Hizmeti hemşerilerimizin ayağına götürme düşüncesiyle, Aile Rehberlik Merkezimize gelme imkanı olmayan Merkezefendililer için psikologlarımız ilçemize kazandırdığımız Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerimizde ve sosyal tesislerimizde hizmet verecek. Hemşerilerimizin derdine, sıkıntılarına uzmanlarımızla derman olmaya devam edeceğiz. Her şey Merkezefendililer ve mutlu bir Merkezefendi için” diye konuştu.