Merkezefendi’de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, alt yapısı tamamlanan mahallelerde üst yapı çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “sokaklarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, alt yapısı tamamlanan Merkezefendi Mahallesi’ndeki üst yapı çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kazı işlemi tamamlanan ve betonlama işlemi gerçekleştirilen bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üst yapı çalışmaları kapsamında Merkezefendi Mahallesi’nde 20 bin metreküp betonlama çalışması yapılacak. Bölgede 45 bin metrekare uzunluğunda sıcak asfalt serimi, 120 bin metrekare uzunluğunda parke, 40 bin metre uzunluğunda bordür döşeme işlemi gerçekleştirilecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Mahallemizde devam eden üstyapı çalışmalarımızda, kazı sonrası betonlama işlemine başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizden, hafta sonunda da aralıksız olarak devam eden çalışmaları hakkında bilgi aldık. İlçemizin çehresini değiştirmeye, mahallelerimizi ve sokaklarımızı güzelleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.