Merkezefendi’de temiz bir dünya için pedal çevrilecek

Merkezefendi Belediyesi ve Merkezefendi Bisiklet Topluluğu iş birliği ile temiz hava ve sağlıklı yaşam adına ‘Kısa Mesafe Bisiklet Gezisi’ etkinliği gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediyesi spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Bu çerçevede Merkezefendi Belediyesi ve Merkezefendi Bisiklet Topluluğu’nun organizasyonu ile temiz hava ve sağlıklı yaşam için bisiklet binme etkinliği gerçekleştirilecek. Etkinlik, 6 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında başlayacak. 7’den 70’e bütün sporseverlerin davet edildiği etkinlikte Merkezefendili ve Denizlililer farkındalık yaratma amacıyla pedal çevirecek.

“Temiz çevreye sahip çıkıyoruz”

Sağlık için bisiklet kullanımının önemli olduğunu belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Temiz hava ve hareketlilik sağlayarak hem sağlık hem de çevre dostu bisiklet kullanımını artırmak amacıyla etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğe katılan hemşehrilerimiz çevreye olan duyarlılığını gösterecek. Daha sağlıklı ve temiz bir dünya için pedal çevirecekler. Güzel ve temiz nefes alabilmemiz için üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Çevremizi korumalı, mirasçılarımıza temiz bir nefes alma ortamı bırakmalıyız. Kısa mesafe bisiklet turunun da gerçekleştirileceği etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetli” ifadelerini kullandı.