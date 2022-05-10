Merkezefendi’de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Mahallesinde bulunan caddelerde yol çalışmalarına başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevlilerden bilgi aldı. Başkan Doğan, “Merkezefendimizin çehresini değiştirmeye, ilçemizi güzelleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan yol çalışmaları ile Merkezefendililere ulaşım kolaylığı ve rahatlığı sağlayan Merkezefendi Belediyesi, Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Hüseyin Çokal Caddesi ve çevre ara sokaklarında 60 bin metrekarelik alana sıcak asfalt serimi, 20 bin metrekarelik alana da parke taşı döşenecek.

“Her şey daha güzel bir Merkezefendi için”

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile ilçemizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Yenilenen yollarımız ile Merkezefendimiz daha da güzel bir görünüme kavuşuyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Şemikler Mahallesi Hüseyin Çokal Caddesi ve etrafında yol çalışmalarına başladı. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak hemşerilerimizin hayat standardını yükseltmek ve kolaylaştırmak istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak yaptığımız hizmetler, hemşerilerimizin daha modern, daha güzel bir Merkezefendi’de yaşamaları için” diye konuştu.