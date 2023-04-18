Merkezefendi’de pazar yerlerinin günü bayrama özel değişti

Merkezefendi’de 21-22 ve 23 Nisan günlerinde kurulacak olan Pazar yerleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 20 Nisan Perşembe günü hizmet verecek.

Merkezefendi Belediyesi, ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmet vermek için çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendililerin mağduriyet yaşamaması için Ramazan Bayramı’na denk gelen pazar yerlerinin gününü değiştirdi. Buna göre 21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerinde kurulacak pazar yerleri, 20 Nisan Perşembe günü kurulacak. Değişiklik sadece bu hafta için geçerli olacak.

20 Nisan’da kurulacak olan pazar yerleri

20 Nisan Perşembe günü; Kaleiçi Kapalı Pazar Yeri, Cinkaya Açık Pazar Yeri, Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri(TOKİ), Bahçelievler Kapalı Pazar Yeri, Eskihisar Kapalı Pazar Yeri, Karaman 2 Açık Pazar Yeri, İlbade (Bakırlı) Kapalı Pazar Yeri, Selçukbey Kapalı Pazar Yeri, Karaman Kapalı Pazar Yeri, Yenişehir Kapalı Pazar Yeri, Karahasanlı Açık Pazar Yeri, Mehmet Akif Ersoy Kapalı Pazar Yeri, Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri ve Sevindik Kapalı Pazar Yeri hizmet verecek.