Merkezefendi’de parklar sonbahar bakımına alındı

Merkezefendi Belediyesi, yaklaşan sonbahar günlerinde ilçe genelindeki tüm parklarda temizlik, bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

İlçenin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz çalışmaya devam eden Merkezefendi Belediyesi, parklarda çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak ilçedeki tüm parklarda bakım-onarım ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sonbaharın gelmesiyle vatandaşların vakit geçirmek amacıyla kullandığı ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde temizlik, çalı, çim ekimi ve ağaç dikimi faaliyetlerine devam ediyor.

Parkların temizliği için görevlendirilen ekipler, sonbahar temizliği dahilinde ağaçlardan dökülen kurumuş yapraklar başta olmak üzere birçok noktada temizlik işlemlerini sürdürürken bir yandan da çim ekip, ağaç dikimi gerçekleştiriyor. Mazgalları tıkayıp giderlerde birikinti oluşmasına sebep olan yaprakların temizlenmesi ile parklar daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Parklar, vatandaşların temiz ve rahat bir şekilde vakit geçirebilmeleri için kullanıma hazır hale getiriliyor.

Çalışmalar dahilinde parklardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları, ahşap park malzemeleri ve spor aletlerinin temizlik ve onarım işleri ile yürüyüş yollarının tamiratları yapılıyor. Öte yandan eski parklardaki yıpranmış durumdaki malzemelerde yenileri ile değiştiriliyor.