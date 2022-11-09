Merkezefendi’de öğrenim desteği sonuçları açıklandı

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından 5. ile 12. sınıf arasında eğitim gören 4 bin öğrenciye sağlanan öğrenim yardımı sonuçları açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi, her yıl düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan öğrencilere eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören 4 bin öğrencinin yararlanacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler belediyenin resmi internet adresinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlara göre öğrenim yardımını almaya hak kazanan binlerce öğrenciye 8 ay boyunca 200 TL destek sağlanacak. Öğrenim destekleri, öğrencilerin hesaplarına yatırılacak.

“Her zaman öğrencilerimizin yanındayız”

Nüfusuna oranla öğrencilere en fazla destek sağlayan belediyelerden birisi olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizde yaşayan binlerce çocuklarımızın heyecanla beklediği öğrenim yardımı sonuçlarını açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimize 8 ay boyunca 200 TL öğrenim desteği sağlayacağız. Aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla binlerce öğrencimize toplam 6 milyon 400 bin TL değerinde öğrenim desteği veriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin her zaman yanındayız. Eğitim desteğinden yararlanacak olan tüm öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olsun” diye konuştu.