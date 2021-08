Merkezefendi’de off-road rüzgarı esecek

Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı 21-22 Ağustos tarihlerinde Merkezefendi’de start alıyor. Yarışlara 3’ü kadın, bir İtalyan ve en az 35 yarışmacı katılacak.

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı 21-22 Ağustos tarihlerinde Merkezefendi Off Road Pisti’nde yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Off Road yarışları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Merkezefendi Off Road Pisti’nde düzenlenen toplantıya Türkiye Off Road son Şampiyonu ve DENDOFF Kulüp Başkanı Kenan Özsoy katıldı. Yarışlara ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getiren Başkan Doğan, bu yarışlar ile Merkezefendi’nin marka değeri olduğunu söyledi. Doğan, “Her yıl geleneksel hale gelen ulusal Off Road yarışlarının basın lansmanı için toplanmış bulunmaktayız. Bu sene yarışları düzenleneceği pistimiz değişti. Geniş bir alanda sporcularımızın daha iyi şovlar yapabileceği, daha iyi yarışabileceği bir alanda Off Road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Biz de çok heyecanlıyız” dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Off Road’a ilginin arttığını belirterek, “Petlas Türkiye OFF-ROAD Şampiyonası 2. Ayak Dendoff Yarışı 21-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Merkezefendi Belediyesi ve DENDOFF ailesi olarak daha önce 1 mahalli, 3 ulusal yarışa ev sahipliği yaptık. Yarışlarımızı burada gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Görüyoruz ki ilçemizde ve ilimizde artık off roadun ne olduğunu biliniyor ve yarışlar seviliyor. İlgi gittikçe artıyor ve farkındalık oluşuyor. Bizim pistimiz ekipler tarafından denetimden geçti ve olumlu bir sonuç geldi. Bizler de bütün birimlerimizle büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Yarışlarımıza Merkezefendimizden, Denizlimizden ve çevre illerimizden birçok seyircimiz gelecek. İlçemizin bu off road yarışlarıyla duyulmasının bir marka değeri oluyor” diye konuştu.

“Birinci olmak istiyoruz”

Türkiye Off Road son Şampiyonu ve DENDOFF Kulüp Başkanı Kenan Özsoy ise “Öncelikle Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan’a ve siz değerli basın mensubu arkadaşlara teşekkür ederim. Bir sefer şampiyon oldum ve Avrupa yarışlarından davet aldık. Umarım Avrupa yarışlarına katılım göstereceğiz. Türkiye’de ulusal olarak birçok yarışta birinciliği aldık. 2019 Türkiye Off Road yarışlarını şampiyon olarak bitirdik. 2020’de pandemiden dolayı organizasyonlar düzenlenmedi. 2021’de ilk yarış Kızılcahamam’da tamamlandı. 21 ve 22 Ağustos’ta Denizli’de Türkiye Off Road Şampiyonası 2. Ayağını gerçekleştireceğiz. Bu senenin ilk birinciliğini Denizli yarışında alarak başarılı bir şekilde sezonu tamamlamayı istiyoruz” diye konuştu.