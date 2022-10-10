Merkezefendi’de off-road heyecanı yaşandı

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak DENDOFF Yarışı büyük bir heyecanla sona erdi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışları, Çakmak Mahallesi’ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pistinde gerçekleştirildi. Hem orman hem de seyirci etabının startını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan verdi. Startın verilmesiyle birlikte off-road pilotları en iyi dereceyi yapmak için büyük bir mücadele sergiledi.

Yarışların ilk gününde 30 off-road pilotu, 15 kilometrelik parkuru 4 kez turladı. Yarışların ikinci gününde ise sporcular 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışları tamamladı. Genel klasmanda 120 etap derecesi ile Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi birinci oldu. 119 etap derecesi ile ikincilik Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ekibinin oldu. Üçüncülük ise 77 etap derecesi ile İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut’un oldu. Yarışların sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara kupaları ve ödülleri verildi.

“Merkezefendi’nin adını duyuruyoruz”

Merkezefendi’de ulusal ölçekteki yarışlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımızın şehir hayatının stresinden uzaklaştırmak için heyecan dolu yarışlarımıza Çakmak Mahallemizdeki Off-Road pistimizde yoğun katılım ile startımızı verdik. Off-Road sporcularının adrenalin dolu yarışlarını hep beraber izledik. Merkezefendi’de bizim için geleneksel hale gelen Off-Road’a uzun zamandır ev sahipliği yapıyoruz. Merkezefendimizin adını ulusal boyutta duyurmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin tanıtımı açısından yarışlar büyük önem taşıyor. İki gün boyunca bizi yalnız bırakmayıp, yarışmalarımızı ilgiyle takip eden Denizlili ve Merkezefendili vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.