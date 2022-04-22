Merkezefendi’de mahalle iftrarlarına vatandaşlar ilgi gösterdi

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde gerçekleştirilen iftar programları devam ediyor. Merkezefendi Belediyesince iftar sofrası bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde kuruldu.

Esentepe Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftar etkinliğine Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu iftarda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, masaları tek tek gezerek vatandaşla selamlaştı. İftar saatinin gelmesiyle birlikte katılım sağlayan binlerce kişi orucunu açtı. İftar programına yoğun katılım gösteren vatandaşlara teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için bizler de çok mutluyuz. Önümüzdeki dönem Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerle birlikte yapacağımız birçok etkinliğimiz olacak. Ramazan ayınız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum” dedi.

“Büyük bir emek var”

Gerçekleştirilen iftar programında büyük bir emeğin olduğunu ifade eden Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, “Merkezefendi Belediyemiz tarafından tertip edilen bu iftar programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günde, bu mübarek ayda bizleri burada bir araya getiren yüce yaradan adına sonsuz hamd ediyorum. Önümüzdeki Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı’na sağlık içersinde ulaşmayı Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bugün burada 6 bin 500 kişilik yoğun bir iftar programı oldu. Bunun arkasında büyük bir emek var. Bu iftar programında emeği geçen Belediye Başkanımıza, personeline ve iftar programına katılım sağlayan siz değerli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından semazen gösterisi ve çocuklar için Hacivat ile Karagöz oyunu sahnelendi.