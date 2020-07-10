Merkezefendi’de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA KURBANLIK HAYVAN SATIŞ VE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ.
Denizli’nin Merkezefendi İlçesinde Kurban Bayramı hazırlıkları kapsamında kurbanlık hayvan satış ve kesim yerleri belirlendi.
Merkezefendi İlçesi Kurban Hizmetleri Komisyonu, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu başkanlığında, kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerini belirledi.
Komisyon tarafından alınan karara göre kurbanlık hayvan satış yeri olarak Eskihisar Mahallesinde bulunan Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı belirlendi. Küçükbal hayvanlar için kesim yeri olarak; Yenişehir Mahallesi Kapalı Pazar yeri, Toki Evleri Pazar yeri, Barbaros Kapalı Pazar yeri, Sevindik Mahallesi Pazar yeri, Değirmenönü Mahallesi Pazar yeri, Servergazi Mahallesi Pazar yeri, Bahçelievler Kapalı Pazar yeri ve Yenimahalle Kapalı Pazar yeri adlı noktalar belirlenirken, büyükbaş hayvanlar için ise Et ve Süt Kurumu Kombinası belirlendi.
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|31
|54
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|6. Alanyaspor
|31
|51
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|31
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|31
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|31
|36
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|31
|33
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|31
|32
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|31
|32
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|31
|32
|16. Kayserispor
|31
|31
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|31
|30
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|31
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|32
|60
|2. Erzurum BB
|32
|56
|3. Adana Demirspor
|32
|55
|4. Bursaspor
|32
|55
|5. Akhisar Bld.Spor
|32
|54
|6. Fatih Karagümrük
|32
|53
|7. Altay
|32
|51
|8. Ümraniye
|32
|44
|9. Keçiörengücü
|32
|44
|10. Giresunspor
|32
|44
|11. Menemen Belediyespor
|32
|42
|12. İstanbulspor
|32
|37
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Altınordu
|32
|33
|15. Boluspor
|32
|30
|16. Osmanlıspor
|32
|27
|17. Adanaspor
|32
|21
|18. Eskişehirspor
|32
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|34
|92
|2. Man City
|34
|69
|3. Chelsea
|34
|60
|4. Leicester City
|34
|59
|5. M. United
|34
|58
|6. Wolverhampton
|34
|52
|7. Sheffield United
|34
|51
|8. Arsenal
|34
|50
|9. Tottenham
|34
|49
|10. Burnley
|34
|49
|11. Everton
|34
|45
|12. Southampton
|34
|44
|13. Newcastle
|34
|43
|14. Crystal Palace
|34
|42
|15. Brighton
|34
|36
|16. West Ham
|34
|31
|17. Watford
|34
|31
|18. Bournemouth
|34
|28
|19. Aston Villa
|34
|27
|20. Norwich City
|34
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|34
|77
|2. Barcelona
|35
|76
|3. Atletico Madrid
|35
|63
|4. Sevilla
|35
|63
|5. Villarreal
|35
|57
|6. Getafe
|35
|53
|7. Real Sociedad
|34
|51
|8. Valencia
|35
|50
|9. Athletic Bilbao
|35
|48
|10. Granada
|34
|47
|11. Osasuna
|35
|45
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|35
|43
|13. Real Betis
|35
|41
|14. Real Valladolid
|35
|39
|15. Eibar
|35
|36
|16. Celta de Vigo
|35
|36
|17. Deportivo Alaves
|34
|35
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|35
|32
|19. Leganés
|35
|29
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