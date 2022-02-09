Merkezefendi’de karla mücadele devam ediyor

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi, dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde karla mücadelesini aralıksız olarak sürdürüyor.

Merkezefendi’nin özellikle yüksek bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışının vatandaşları olumsuz etkilememesi adına karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdüren Merkezefendi Belediyesi, yol açma, kar küreme ve kar temizliği faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda greyder ve kar küreme araçları ile çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, buzlanma ve yol kapanma durumlarına karşılık olarak olumsuz hava dalgasının devam etmesi beklenen önümüzdeki 24 saat boyunca da teyakkuz halinde bulunacak.