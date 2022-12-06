Merkezefendi’de halk sağlığı için ilaçlamalar devam ediyor

Denizli Merkezefendi Belediyesi, kış aylarının gelmesi ile birlikte vektör ve haşerelere karşı kış mücadelesine başladı.

Yaz aylarında ilçede bulunan gölet, kanal, foseptik, bodrum suları, sucul ortamlar, gübrelik alanlar, besihaneler, semt pazarları gibi alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi, havaların soğuması ile vektör ve haşerelere karşı kış mücadelesini başlattı. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından menhol, rögar, kanalizasyon gibi yer altı sistemlerinde halk sağlığını tehdit eden vektör ve haşerelere karşı sıcak sisleme ilaçlaması gerçekleştiriliyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ilaç ve ürünler kullanıyor. Rutin bölge ilaçlamalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen şikâyet ve talep üzerine de ekipler çalışmalar gerçekleştiriliyor.

“Vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz”

İlaçlama çalışmalarına yıl boyu devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak halkımızın sağlığına önem veriyor, birçok bulaşıcı hastalık barındırabilecek haşere ve vektörlere karşı ilaçlamalarımıza yaz kış demeden aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Zararlı vektör popülasyonun vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde kontrol altına alınması için bilimsel verilere dayalı, kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uyguluyoruz. Kış döneminde ekiplerimizin ilaçlamaları sayesinde yaşamsal faaliyetlerini sürdüren haşerelerin yaz döneminde üreme potansiyelini en aza indiriyoruz. İlçemizde dört mevsim boyunca haşere ve vektörlere karşı önleyici çalışmalarımıza düzenli olarak devam ediyoruz” diye konuştu.