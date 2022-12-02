Merkezefendi’de ‘Engelsiz Fest’ festivali başladı

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla ikinci kez düzenlediği ‘Engelsiz Fest’ kortej yürüyüşü ile başladı.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Merkezefendi Belediyesi, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ‘Engelsiz Fest’in bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. Kortej yürüyüşü ile başlayan festivale Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, özel bireyler ve aileleri ile birlikte yürüdü. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalde Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi’nde eğitim gören özel bireylerin yaptığı el emeği ürünler stantlarda sergilendi. Başkan Doğan, stantları gezerek özel bireylerle yakından ilgilendi. ‘Engelsiz Fest’e katılan özel bireyler birbirinden güzel etkinliklerin olduğu programda doyasıya eğlendi. Özel bireyler ve aileleri festivalin ilk gününde, gün boyunca süren workshoplar, animasyonlar, sürpriz etkinlikler ile keyifli vakit geçirdi. Günün son etkinliği olarak ‘Ah Necibe’ isimli tiyatro oyunu sahnelenecek. Festivalin ikinci gününde ise stantlar 10.00’da açılacak. Saat 11.00’de engelli spor kulüplerine malzeme dağıtımı gerçekleştirilecek.

“Özel bireylerimiz için farkındalık oluşturuyoruz”

Özel bireylerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademimiz tarafından düzenlenen ikinci Engelsiz Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ ile engellerle mücadele eden bireylere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak ‘Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci ile toplumsal katkıyı geliştirme’ hedefi oluşturmuş, bu hedef çerçevesinde belediyemiz fiziki, eğitsel ve sosyal imkânların tüm bireyler için erişilebilir olmasını sağlama yolunda çalışmalar gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

“Sizlerin destekleri ile bunları başardık”

Ulaşım konusunda da özel bireylere destek olduklarını söyleyen Başkan Doğan, “Gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar çerçevesinde Akademimizden faydalanan öğrenci sayısını son 1 yılda yüzde 50 ve öğrencilerimizin ulaşımları için kullandıkları araç sayısında da yüzde 20 artış sağladık. Akademimizde atölye sayısını ise 16’dan 20’ye çıkarmayı sizlerin talepleri ve destekleri ile başardık. Ayrıca, Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesindeki servis araçlarımız ile sağladığımız engelsiz ulaşım hizmetimizde son bir yılda 580 vatandaşımızın 1350 defa çeşitli kamu kurumlarına ulaşımını sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz” dedi.

“Özel öğrencilerimiz günde 12 bin kağıt bardak üretiyor”

Özel bireyleri iş gücüne kazandırmak için projeler ürettiklerini ifade eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her alanda üreten belediye anlayışı ile sürekli kendimizi geliştirmeye devam etmekteyiz. Akademimizde faaliyetine başlamış olduğumuz kâğıt bardak üretim atölyesi ile otizmli özel öğrencilerimizle birlikte günlük ortalama 12 bin adet kağıt bardak üretiyoruz. Üretmenin yanında bu üretimde elde ettiğimiz karı da engelsiz yaşam akademisi öğrencilerine eşit bir şekilde paylaştırıyoruz. Bir belediye başkanınızdan ziyade, bir kadın, bir anne, bir kardeş, bir abla ve bir evladınız olarak şunu ifade etmek istiyorum ki asıl engel sevgisizliktir. Tüm imkânlarım ile hepinizin yanında olmaya devam edeceğime söz veriyorum” diye konuştu.