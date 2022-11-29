Merkezefendi’de emlak vergisi ödemelerinde son gün uyarısı

Merkezefendi Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için son ödeme tarihinin 30 Kasım 2022 Çarşamba günü sona ereceğini duyurdu.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergilerinin ikinci taksiti için ödemeler devam ediyor. Ödemeler 30 Kasım 2022 Çarşamba (yarın) günü sona erecek. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binasındaki vezneler saat 08.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ederken, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan vezneler 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Merkezefendi Belediyesi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin ikinci taksitinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, 30 Kasım Çarşamba (yarın) gününe kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin ikinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, ikinci taksitlerini internet üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeyebilecek. Vatandaşlarımız, 30 Kasım 2022 Çarşamba gününe kadar Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 08.00-19.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek” ifadeleri kullanıldı.