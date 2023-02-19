Merkezefendi’de deprem semineri verilecek

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kültür Merkezi’nde depreme yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Başkan Doğan, “Hepimiz için son derece önemli olduğunu düşündüğümüz bu toplantıya tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Deprem konusunda bugüne kadar gerekli müşahhas adımlar atan ve atmaya da devam eden Merkezefendi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Toplumdaki afet bilincini geliştirmek için Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Merkezefendi İlçesinde Depremden Kaynaklı Can ve Mal Kayıplarını Önlemeye Yönelik Eylem Planı’ bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Toplantı 20 Şubat Pazartesi günü saat 19.00’da Merkezefendi Kültür Merkezi Servergazi Salon’da gerçekleştirilecek. Deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatılacağı seminere Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan ile Prof. Dr. Halil Kumsar konuşmacı olarak katılacak. Konuşmacılar, Denizli’nin de deprem bölgesinde bulunması konusunda da vatandaşları bilgilendirecek.

“Depreme her an hazır olmalıyız”

Depreme her an hazır olunması gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “On bir ilimizde yaşamış olduğumuz deprem felaketi nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bu acı tecrübe ile ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleşmiş olduk. Böyle bir felaket yaşanmadan önce hazırlıklı olmamız gerektiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.