Merkezefendi’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA ETKİNLİKLERİNİ BÜYÜK BİR COŞKU İLE GERÇEKLEŞTİRİYOR.
Merkezefendi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerini büyük bir coşku ile gerçekleştiriyor.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediyesi Bando Takımı ile birlikte mahalleleri dolaşarak Merkezefendililerle bayramlaştı. Merkezefendililer evlerinden, iş yerlerinden Başkan Doğan ve bando takımına eşlik ederek bayrak sallayıp marş söylediler. Etkinlikler kapsamında Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Mercedes Club, Denizli Vosvos Kulübü, DENDOFF ve Denizli Motosiklet Grubu ile 29 Ekim Cumhuriyet Korteji gerçekleştirdi.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Bir ülkenin bağımsızlığını, özgürleşmesini sağlayan Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle ve özlemle anıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında mahallelerimizde bando takımımız ile dolaşıyor, hemşehrilerimize bayram coşkusu yaşatıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Atatürk ilke ve inkılaplarına sonuna kadar sahip çıkacağız. Tüm hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.
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