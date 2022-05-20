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Merkezefendi’de bayram Duman konseriyle kutlandı

Merkezefendi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çok sayıda gencin katıldığı Duman konseriyle kutlandı.

DENİZLİ 20.05.2022, 09:19
Merkezefendi’de bayram Duman konseriyle kutlandı

Merkezefendi’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çok sayıda gencin katıldığı Duman konseriyle kutlandı.

Merkezefendi Belediyesi’nin milli bayramları coşkuyla kutlama geleneği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda da devam etti. Merkezefendi Kültür Merkezi’ne erken saatlerden itibaren akın eden her yaştan on binlerce genç, Duman grubunun şarkılarıyla çok büyük coşku yaşadı. Konser öncesinde sahneden gençlere seslenen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor ve Bayramı’nı kutlarken, 103 yıl önce başlayan mücadelenin bugünün gençliği tarafından sahiplenilmesinden duyduğu heyecan ve mutluluğu ifade etti. Başkan Doğan konuşmasının ardından Duman grubuna çiçek takdim etti.

“Gençlerin çok büyük desteğine yanımızda hissettik”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan konser öncesi yaptığı konuşmada, bugünkü özgürlük ve bağımsızlığımızı, Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan düşmana karşı direnişin eseri olduğunu ifade etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anan Şeniz Doğan, “19 Mayıs dünyada gençliğe armağan edilmiş tek bayramdır. İnanıyoruz ki en umutsuz günde dahi gençlerimiz Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyete her zaman sahip çıkacaktır. Buradan baktığımda çok güzel bir gençlik görüyorum. Biz 3 yıl önce bu yola çıktığımızda gençlerin çok büyük desteğine yanımızda hissettik. Bugün görüyorum ki daha da büyümüşüz, daha da güçlenmişiz. Biz de bu süre zarfı içinde gençlerimiz için pek çok proje gerçekleştirdik. Bundan sonra da sizlerden aldığımız destek ve güçle, sizin için çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız” dedi.

Başkan Doğan’ın konuşmasının ardından en sevilen şarkılarını iki saat boyunca Denizlili gençler için söyleyen Duman grubu, azalmayan ritmi ve performansıyla takdir topladı.

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