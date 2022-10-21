Merkezefendi’de aktif yaş alma kursları devam ediyor

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 yaş ve üzeri Merkezefendililerin bir araya gelerek sosyalleştiği, kaliteli vakit geçirdiği ve hobilerini gerçekleştirme imkanı bulduğu Aktif Yaş Alma Kursları’nda birçok branşta eğitim veriliyor.

Merkezefendi Belediyesi’nce sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçeye kazandırılan Denizli’nin ilk ve tek Alzheimer Yaşam Merkezi’nde ve 1200 Evler Mahallesi Aktif Yaş Alma Merkezi’nde kurslar devam ediyor. 30 yaş ve üzeri Merkezefendililere doğru ve etkili eğitim vererek, sağlıklı yaş almaları, Alzheimera yakalanmamaları ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor. Kurslara belediyenin resmi internet adresi üzerinden yapılıyor.

Kurslar uzmanlar tarafından veriliyor

Selçukbey Mahallesi’nde Alzheimer Yaşam Merkezi’nde Alzheimer teşhisi konulan vatandaşların eğitimleri devam ederken merkezin ikinci katında da Alzheimer rahatsızlığı olmayan kursiyerlere yönelik resim, su kabağı işlemeciliği, halk oyunları, tel kırma ve kağıt rölyef kursları veriliyor. 1200 Evler Aktif Yaş Alma Merkezi’nde ise kursiyerlere, akıl ve zeka oyunları, resim, bağlama, halk oyunları, el sanatları, akıllı telefon ve sosyal medya kullanımını öğrenmelerine yönelik dersler uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor.