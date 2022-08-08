Merkezefendi’de açık hava konseri

Merkezefendi Belediyesi, Adalet Mahallesi’nde gerçekleştireceği açık hava konseriyle sanatseverleri bir araya getirecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin sanatla iç içe olduğunu biliyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi konserimize bekliyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerine devam ediyor. Bu çerçevede sanata ve sanatçıya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi, 9 Ağustos Salı günü Adalet Mahallesi Şehit Burak Erten İlkokulu üstünde açık hava konseri gerçekleştirecek. Yaz akşamının keyfine keyif katacak açık hava konseri, saat 21.00’da başlayacak.

“Sanatla iç içe olmaya devam edeceğiz”

Bu dönemde sanata ve sanatçıya daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, kültürel anlamda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendili hemşehrilerimize yaz akşamlarının keyfini doyasıya çıkartmak adına ücretsiz konser düzenliyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak kültüre ve sanata büyük önem veriyoruz. İlçemiz sanatla iç içe olan bir ilçe. Hemşehrilerimizin bu anlamdaki taleplerini de karşılamak için çalışıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Adalet Mahallemizdeki konserimize davet ediyorum” ifadelerini kullandı.