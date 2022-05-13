Merkezefendi’de 19 Mayıs’a özel gençlik sergisi

Merkezefendi Belediyesi, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ‘Boy Portre Gençlik Sergisi’ düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi sanatsal ve kültürel faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi ortaklığında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümüne özel ‘Boy Portre Gençlik Sergisi’ açılacak. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek olan sergi, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültür ve sanat, sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır. Kültüre ve sanata önem veren bir ilçe ve belediyeyiz. Nitelikli sanat gösterilerinin, eserlerinin insanları sosyalleştireceğine, yaşam kalitelerini yükselteceğine inanıyoruz. Bu noktada çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencilerimizin emekleriyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ‘Boy Portre Gençlik Sergisi’ düzenliyoruz. Tüm sanatsever hemşehrilerimizi sergimize bekliyoruz” diye konuştu.