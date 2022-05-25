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Merkezefendi’de 10 gün sürecek kültür şöleni başlıyor

Merkezefendi Belediyesince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kitap Günleri’nin ilk gününde tarihçi yazar Sinan Meydan ile araştırmacı yazar Nebil Özgentürk okuyucularıyla bir araya gelecek.

DENİZLİ 25.05.2022, 11:37
Merkezefendi’de 10 gün sürecek kültür şöleni başlıyor

Merkezefendi Belediyesince bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Kitap Günleri’nin ilk gününde tarihçi yazar Sinan Meydan ile araştırmacı yazar Nebil Özgentürk okuyucularıyla bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Merkezefendi Kültür Merkezi’nde organize edilen 2. Kitap Günleri, 27 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da başlıyor. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Kitap Günleri’nin ilk gün konukları arasında tarihçi yazar Sinan Meydan, araştırmacı yazar Nebil Özgentürk, gazeteci yazar Seval Uysal, Özden Güngör Çandır, Ömür Eke, Uğur Ukut, Mehmet Bekir Nal, Veli Aykar, Azmi Ermiş ve Çameli Yaylapınar İlkokulu’nun minik yazarları yer alıyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz Kitap Günlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyük bir özveri ve heyecanla hazırlandığımız etkinliğimizde birbirinden değerli yazarlarımız ve sanatçılarımız sevenleriyle bir araya gelecek. 27 Mayıs Cuma günü başlayacak olan Kitap Günlerimize tüm okur sever hemşerilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Ünlü yazarlar okurlarıyla bir araya gelecek

Merkezefendi Belediyesi 2. Kitap Günleri’nin ilk gün programı çerçevesinde tarihçi yazar Sinan Meydan saat 15.00’te gerçekleştireceği söyleşi ve ardından imza etkinliği ile okurlarıyla bir araya gelecek. Araştırmacı yazar Nebil Özgentürk ise saat 18.00’de başlayacak olan söyleşi ve arkasından gerçekleştireceği imza etkinliği ile okurlarıyla buluşacak. Gazeteci yazar Seval Uysal 27 Mayıs, 28 Mayıs ve 4 Haziran tarihlerinde saat 14.00’te imza etkinliği gerçekleştirecek. Arkeolog Özden Güngör Çandır, Ömür Eke, Uğur Ukut, Mehmet Bekir Nal, Veli Aykar ile Çameli Yaylapınar İlkokulu’nun minik yazarları 27 Mayıs’ta ve Azmi Ermiş 27 Mayıs-28 Mayıs’ta gün boyu okurlarıyla bir arada olacak.

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