Merkezefendi, Zafer Bayramını Athena ile kutlayacak

Türk Rock müziğinin sevilen grubu Athena, Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

30 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak olan konser Merkezefendi Kültür Merkezi açık otoparkında gerçekleştirilecek. Büyük Zafer’in 99.yıldönümünde sahne alacak olan Athena, çok dinlenilen birbirinden güzel şarkılarıyla Merkezefendililere ve Denizlililere bayram coşkusunu yaşatacak. Merkezefendi Belediyesi ayrıca aynı gün saat 20.00’de Merkezefendi Kültür Merkezi önünde Fener Alayı yürüyüşü düzenleyecek.

Bayram coşkusunu yaşamak isteyen tüm Merkezefendili ve Denizlilileri konsere davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “30 Ağustos sadece bizim için değil tüm dünya için önemli bir gündür. Milletimizin zorluk tanımadan, canı pahasına vatan toprağını savunduğu ve sonucunda büyük zafer elde ettiği bir destandır. Bizler başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve atalarımızın bizlere emanet ettiği bu mirasa her zaman sahip çıkacağız. Büyük Zafer’in yıldönümü etkinlikleri kapsamında ülkemizin sevilen gruplarından Athena, Merkezefendimizde sahne alacak. Bayram coşkusunu doyasıya yaşayacağımız konsere ve öncesinde gerçekleştireceğimiz fener alayına tüm Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerimi davet ediyorum” diye konuştu.