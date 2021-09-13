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Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi. 600 pehlivan, 41 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı final müsabakasında İsmail Balaban’ı mağlup eden Ali Gürbüz aldı.

DENİZLİ 13.09.2021, 09:17
Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Merkezefendi Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakaları sona erdi. 600 pehlivan, 41 başpehlivanın katıldığı müsabakalar sonunda başpehlivanlığı final müsabakasında İsmail Balaban’ı mağlup eden Ali Gürbüz aldı.



Şemikler Spor Tesisleri’nde yapılan ve bu yıl ilk gerçekleştirilen Merkezefendi Yağlı Güreşleri müsabakalarına Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Sabah saatlerinde tribünleri dolduran güreş severler birbirinden heyecanlı geçen güreşleri pür dikkat izlediler. Merkezefendi Yağlı Güreşleri’nin ağası iş insanı Mehmet Yukarıca oldu. 600 pehlivan, 41 başpehlivanın katıldığı müsabakada başpehlivanlığı İsmail Balaban’ı mağlup eden Ali Gürbüz aldı. Kıran kırana geçen müsabakaları vatandaşlar heyecan dolu gözle izledi.



Başpehlivan olan Ali Gürbüz’e altın kemer verildi


Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başpehlivan olan Ali Gürbüz’e altın kemerini takdim ettiler. Müsabakada ikinci olan İsmail Balaban ve üçüncülüğü elde eden iki başpehlivan Osman Aynur ve Şah Ali Kurt’a da kupa ve madalyalarını verdiler. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “1.Merkezefendi Yağlı Güreşlerinin Şampiyonu, 2021 Türkiye Başpehlivanı Ali Gürbüz oldu. Güreşlerimizin galibi Ali Gürbüz’ü, ikinci İsmail Balaban’ı, yarı finalde er meydanına çıkarak güreşlerimizin üçüncülüğünü elde eden Osman Aynur ve Şah Ali Kurt’u kutluyor, kol bağlayan tüm pehlivanlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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