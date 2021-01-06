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Merkezefendi Meclisi Ocak gündemlerini tamamladı
Denizli’de, Merkezefendi Belediye Meclisinin 2021 yılının ilk birleşimleri olan Ocak ayı olağan toplantıları sona erdi.
DENİZLİ 06.01.2021, 09:20
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Denizli’de, Merkezefendi Belediye Meclisinin 2021 yılının ilk birleşimleri olan Ocak ayı olağan toplantıları sona erdi.Merkezefendi Belediye Meclisinin korona virüs önlemleri kapsamında Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıyı Belediye Başkanı Şeniz Doğan yönetti. Tek oturumda gerçekleşen ayın son toplantısında 6 madde görüşüldü. Vatandaşlardan gelen imar planlarına ilişkin taleplerin değerlendirildiği toplantıda maddelerin 5’i oy birliğiyle karara bağlanırken, 1 madde ise oy çokluğu ile meclisin onayını aldı. Meclis 5 Şubat Cuma günü saat 17.00’de toplanarak gelecek ay ki görüşmeleri gerçekleştirecek.
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