Merkezefendi kış spor okulları kayıtları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından kadın, çocuk ve gençlerin sporla iç içe olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen kış spor okullarının yeni dönem kurs kayıtları başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya destek olmaya devam ediyor. Basketbol, futbol, voleybol, tenis, satranç ve akıl oyunları, pilates, zumba, badminton, robotik kodlama, cimnastik, halk oyunları, fitness ve güreş branşlarında verilecek olan kursların kayıtları başlıyor. Kış spor okulları kayıtları 20 Eylül Salı günü başlayıp 30 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurslar 10 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

13 branşta açılacak olan kurslar, yaşam merkezlerinde verilecek

Basketbol 7-17 yaş, futbol 7-14 yaş, tenis 7 yaş ve üzeri, satranç ve akıl oyunları 5 yaş ve üzeri, pilates 16 yaş ve üzeri, zumba 15 yaş ve üzeri, voleybol 9-16 yaş, badminton 7 yaş ve üzeri, robotik kodlama 6-12 yaş, halk oyunları 9 yaş ve üzeri, cimnastik 4-12 yaş, fitness 18 yaş ve üzeri (kadınlar) ve güreş kursuna 7-12 yaş arasındaki Merkezefendililer başvurabilecek.