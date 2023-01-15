Merkezefendi kent tiyatrosuna büyük ilgi

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının 14 Ocak Cumartesi günü sergilediği tiyatro oyunu sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanat etkinliklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, tiyatro oyunları ile faaliyetlerine devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının sergilediği, Muzaffer İzgü’nün yazdığı, genel sanat yönetmeni Selahattin Doğramacı’nın yönettiği ‘Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?’ isimli tiyatro oyunu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu dolduran sanatseverler, eşini kaybetmiş ve tüm gayesi gözlerini kapatmadan önce kızını evlendirmek olan bir annenin komik öyküsünün anlatıldığı oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Tiyatro oyununu sahneleyen Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları performanslarıyla büyük beğeni topladı. Salonu tıka basa dolduran tiyatroseverler oyun bitiminde oyuncuları ayakta alkışladı.

Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı ‘Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?’ isimli tiyatro oyunu 18 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de tekrar seyirci ile buluşacak. Davetiye ile giriş yapılacak ücretsiz oyun Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salon’da sahnelenecek. Vatandaşlar, oyun davetiyelerini Merkezefendi Kültür Merkezi’nden temin edebilecek.