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Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Merkezefendi Belediyesi, hafta sonu kurulan pazarların günü değiştiğini açıkladı.

DENİZLİ 15.04.2021, 17:11
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Merkezefendi ilçesinde hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı Merkezefendi Belediyesi, hafta sonu kurulan pazarların günü değiştiğini açıkladı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarlar, Cuma ve Pazartesi gününe alındı. Cumartesi günleri kurulan Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi pazar yerleri Cuma günleri, Pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar(1200 Evler) ve Gültepe(Şirinevler) pazar yerleri ise Pazartesi günleri kendi yerlerinde kurulacağı belirtildi.
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