Merkezefendi ilçesinde çocuklara 3 yılda 1 milyon litre süt ulaştırıldı

Merkezefendi Belediyesince 2019 yılında başlatılan ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi 3’üncü yılını doldurdu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çocuklarımıza 3 yıldır doğal ve lezzetli süt ulaştırmanın, bu süre içerisinde de ailelerimizin ve üreticilerimizin bütçesine büyük katkı sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projeler ilçede yaşayan vatandaşların ekonomilerine büyük katkı sağlıyor. 3 yıl önce hizmete alınan ‘Merkezefendi Halk Süt’ projesi ilçedeki çocukların, ailelerin ve üreticilerin yüzünü güldürüyor. ‘Merkezefendi Halk Süt’ ile ilçedeki 2 ile 5 yaş arasındaki her dört çocuktan üçüne süt gönderiyoruz. Çocuklar lezzetli ve doğal süt içerken, zorlu ekonomik şartlarda hem ailelerin hem de yerli süt üreticilerinin bütçesine de destek olunuyor. Merkezefendi Belediyesi, ilçedeki çiftçilere hem yem desteği sağladı hem de çiftçinin ürettiği sütü çocuklarla buluşturdu. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak çalışmalarımızı her geçen gün daha da ileriye taşıma hedefindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok önemli projelere imza attık. ‘Merkezefendi Halk Süt’ de bunlardan birisi. 2019’dan bugüne geçen sürede 1 milyon litrenin üzerinde ‘Merkezefendi Halk Süt’ü geleceğimiz olan çocuklarımıza ulaştırdık” ifadelerine yer verdi.

“Üreticilerimizin bütçesine 3 milyon 600 bin TL’lik bir katkı sağladık”

Sosyal belediyecilik ile vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “İlçemizin kalkınmasına büyük etken olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz bizim için çok kıymetli ve önemli. Hepimizin bildiği gibi ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla vatandaşlarımızın bu zor günlerde yaptığımız projelerle yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz süt alımı ile de üreticilerimize de destek oluyoruz. Üreticilerimizin bütçesine son bir yılda 3 milyon 600 bin TL’lik bir katkı sağladık. Merkezefendi Belediyesi olarak yine son bir yılda vatandaşımıza da 7 milyon 500 bin TL’lik süt maliyetini finanse etmiş olduk” diye konuştu.