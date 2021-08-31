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Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü Yenişehir, Servergazi ve Gerzele Mahallelerinde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

DENİZLİ 31.08.2021, 14:16
Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 1 Eylül Çarşamba günü Yenişehir, Servergazi ve Gerzele Mahallelerinde su kesintisine gidileceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar su kesintisi yaşanacağını açıkladı. DESKİ tarafında yapılan yazılı açıklamada, “1 Eylül 2021 Çarşamba günü 08:00- 20:00 saatleri arasında Yenişehir, Servergazi ve Gerzele Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadelerini kullandı.

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