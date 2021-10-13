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Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Ekim Perşembe günü Saraylar, Muratdede ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

DENİZLİ 13.10.2021, 10:28
Merkezefendi ilçesinde 3 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 14 Ekim Perşembe günü Saraylar, Muratdede ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün 14 Ekim 2021 Perşembe günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 08.00 ila 20.00 saatleri arasında Saraylar, Muratdede ve İlbade mahallelerinde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

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