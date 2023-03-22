Merkezefendi Halk Ekmek’in Ramazan’daki çalışma saatleri belli oldu

Merkezefendi Halk Ekmek büfeleri Ramazan ayı boyunca 14.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı Merkezefendi Halk Ekmek, 14 noktada hizmet vermeye devam ediyor. Açıldığı günden bu yana sabah saat 07.00’den itibaren vatandaşlara hizmet veren büfeler, Ramazan ayı boyunca 14.00 – 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezefendi Halk Ekmek, Ramazan ayında da 3 TL’den satılmaya devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde hemşehrilerimizi yalnız bırakmıyor, yüklerini hafifletmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçirdiğimiz Merkezefendi Halk Ekmek’in, Ramazan ayında da hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmesi adına çalışma saatlerinde güncelleme yaptık. Büfelerimizdeki ekmeklerimiz aynı fiyat, aynı kalite ve aynı sıcaklık ile hemşehrilerimizin sofralarına ulaşmaya devam edecek” diye konuştu.

14 noktada hizmet vermeye devam ediyor

Merkezefendi Halk Ekmek; Karahasanlı Mahallesi Alperen Ersoy Kapalı Pazar Yeri önü, Alpaslan Mahallesi 5505 Sokak, Karaman Mahallesi Muhtarlık arkası, Sümer Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yanı, Akkonak Mahalle Muhtarlığı yanı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 321 Sokak, Sevindik Mahallesi 2309 Sokak, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Kapalı Pazar Yeri yanı, Sırakapılar Mahallesi 1788 Sokak, İlbade Mahallesi 110 Sokak park içi, Değirmenönü Mahallesi 1739 Sokak, Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı (Merkezefendi Zabıta Müdürlüğü Ek Hizmet Binası) önü, 1200 Evler Mahallesi 1200 Evler Pazaryeri karşısı park içi ve Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler Caddesi park içinde hizmet veriyor.