Merkezefendi Halk Ekmek büfe sayısı 14’e yükseldi

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin sayısını 3 tane daha artırarak toplamda 14 mahalleye hizmet vermeye başlayacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından hem ekonomik hem de kaliteli sıcak ekmek tüketimine destek olabilmek amacıyla başlattığı ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ vatandaşlar tarafından her geçen gün daha da fazla talep görmeye devam ediyor. Şu ana kadar belirlenen 11 noktada Merkezefendililere hizmet veren büfeler Bahçelievler, Merkezefendi ve 1200 Evler Mahallelerine de kuruldu. Böylelikle ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerinin sayısı 11’den 14’e yükseldi. Sabah saat 07.00’den itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayan büfelerde ekmek 3 TL’ye satılıyor ve kişi başı en fazla dört ekmek alınabiliyor.

“Yeni büfelerimiz ilçemize hayırlı olsun”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Yeni açılan büfelerimizle binlerce ekmeği vatandaşlarımızla buluşturmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ekonomik zorluklara ve artan maliyetlere rağmen ’Merkezefendi Halk Ekmek’ büfelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Aile bütçelerine ciddi anlamda katkı sağlayan ‘Merkezefendi Halk Ekmek’ büfeleri sayesinde aileler ev içi harcamalarında tasarruf sağlıyor. 14 mahalleye kurulan büfelerimiz ile vatandaşlarımız ucuz ve kaliteli ekmeğe daha rahat ulaşabiliyor” diye konuştu.